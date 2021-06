Rosny-sous-Bois Espace culturel André Malraux - Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Sur les traces d’Anne-Catherine Teisseire : à la recherche de l’héritage disparu Espace culturel André Malraux – Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Sur les traces d’Anne-Catherine Teisseire : à la recherche de l’héritage disparu Espace culturel André Malraux – Rosny-sous-Bois, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Sur les traces d’Anne-Catherine Teisseire : à la recherche de l’héritage disparu

Espace culturel André Malraux – Rosny-sous-Bois, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez participer à une balade énigme en plein-air inédite, créée par le service des Archives municipales de Rosny-sous-Bois, autour du thème des anciennes carrières de gypse. Rencontrez Anne-Catherine Teisseire, propriétaire des carrières initiales et son arrière petit fils Hugo. Il aura besoin de votre aide pour retrouver le testament perdu de son aïeule et vous fera partager au passage, une tranche de l’histoire locale.

Gratuit, 15 personnes maximum

Espace culturel André Malraux – Rosny-sous-Bois
23 rue Galliéni 93110 Rosny-sous-Bois
Rosny-sous-Bois
Seine-Saint-Denis

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

