Sur les terres du Comte Pierre Daru, Intendant Général de la grande armée impériale de Napoléon Ier Château de Bècheville Les Mureaux

Sur les terres du Comte Pierre Daru, Intendant Général de la grande armée impériale de Napoléon Ier

Château de Bècheville, le samedi 18 septembre 2021

Château de Bècheville, le samedi 18 septembre à 11:00 Nombre de participants limités en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Inscription par téléphone. Port du masque obligatoire

Visite commentée Château de Bècheville Rue Henri-Parent 78130 Les Mureaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00

