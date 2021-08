Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Sur les sentiers du Cap de Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Sur les sentiers du Cap de Carteret Barneville-Carteret, 15 septembre 2021, Barneville-Carteret.
2021-09-15 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-15 16:00:00 16:00:00

Barneville-Carteret Manche
Emprunter le sentier des douaniers du Cap de Carteret avec une guide et partez à la découverte du patrimoine naturel. Sur votre chemin, vous croiserez les hôtes des falaises (oiseaux, chèvres des fossés…) vous apprendrez également l'histoire du Cap : son ancienne batterie, le phare, la ruine de la vielle église…

Catégories d'évènement: Barneville-Carteret, Manche
Lieu Barneville-Carteret