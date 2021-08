Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Sur les sentiers du Cap de Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Sur les sentiers du Cap de Carteret Barneville-Carteret, 18 août 2021, Barneville-Carteret. Sur les sentiers du Cap de Carteret 2021-08-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-18 17:00:00 17:00:00

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret Manche Emprunter le sentier des douaniers du Cap de Carteret avec une guide et partez à la découverte du patrimoine naturel. Sur votre chemin, vous croiserez les hôtes des falaises (oiseaux, chèvres des fossés…) vous apprendrez également l’histoire du Cap : son ancienne batterie, le phare, la ruine de la vielle église… Emprunter le sentier des douaniers du Cap de Carteret avec une guide et partez à la découverte du patrimoine naturel. Sur votre chemin, vous croiserez les hôtes des falaises (oiseaux, chèvres des fossés…) vous apprendrez également l’histoire du… +33 2 33 04 90 58 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Emprunter le sentier des douaniers du Cap de Carteret avec une guide et partez à la découverte du patrimoine naturel. Sur votre chemin, vous croiserez les hôtes des falaises (oiseaux, chèvres des fossés…) vous apprendrez également l’histoire du Cap : son ancienne batterie, le phare, la ruine de la vielle église… dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT Cotentin

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville 49.3742#-1.80729