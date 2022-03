Sur les sentiers des arbres remarquables à Locquénolé Locquénolé Locquénolé Catégories d’évènement: Finistère

Locquénolé Finistère Locquénolé Partez pour une rando-balade naturaliste de 3 h dans les bois de Saint-Guénolé et de Lanigou et sur les balcons de la baie de Morlaix à l’arrivée du printemps. Découvrez les arbres remarquables avec Yvon, passionné des ces bois ! RDV 9h place de l’église de Locquénolé

