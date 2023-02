Sur les Routes de Samarcande – Merveilles de Soie et d’Or INSTITUT DU MONDE ARABE, 7 février 2023, PARIS.

Sur les Routes de Samarcande – Merveilles de Soie et d’Or INSTITUT DU MONDE ARABE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-06-04 11:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

INSTITUT DU MONDE ARABE PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD 75005

Du mardi au vendredi de 10h à 18h

Samedi, dimanche et JF de 10h à 19h

Fermé le 1er mai

Gratuité (accordée uniquement au guichet de l’IMA sur présentation d’un justificatif ): moins de 18 ans, Ministère de la culture, MAE, Corps diplomatique arabe, Icom/Icomos/IAA et AICA/Maison des artistes/ conférenciers et guides interprètes, Journaliste titulaire de la Carte de presse / Visiteurs en situation de handicap (PSH/UFR/CMI) et un accompagnateur /Pro OTCP

Sur les routes de Samarcande

Merveilles de soie et d’or

Jusqu’au 4 juin 2023

Une collection d’œuvres uniques, exposées pour la première fois hors des musées d’Ouzbékistan, est à découvrir à l’IMA. Soit plusieurs centaines de pièces, et autant de splendeurs qui nous plongent dans l’histoire et les savoir-faire ancestraux d’un pays creuset de civilisations et de peuples, et dans l’avant-garde picturale soviétique du premier XXe siècle.

Somptueux manteaux chapans et accessoires brodés d’or de la cour de l’Émir, selles en bois peintes, harnachements de chevaux en argent sertis de turquoises, précieuses tentures brodées suzanis, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes de la culture nomade ainsi qu’une quarantaine de peintures d’avant-garde orientalistes : au fil d’un parcours déployé sur plus de 1100 m² se déploient près de 300 pièces inédites, représentatives des trésors de l’Ouzbékistan.

