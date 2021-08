Sur les Routes de Provence Mollégès, 12 août 2021, Mollégès.

Sur les Routes de Provence 2021-08-12 – 2021-08-12 Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès

Tous les étés, le Festival accueille en résidence de jeunes et talentueux musiciens issus de Conservatoires Nationaux et regroupés en formations de musique de chambre.

Depuis 1998, le Département des Bouches-du-Rhône accompagne le Festival « Sur les Routes de Provence ». Au cœur de villes et villages du département, les Ensembles en Résidence proposent des concerts gratuits permettant à un large public de découvrir la musique sous un autre jour.

“Sur les Routes de Provence” à Mollégès.

bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16

