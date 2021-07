Cornillon-Confoux Cornillon-Confoux Bouches-du-Rhône, Cornillon-Confoux Sur les Routes de Provence Cornillon-Confoux Cornillon-Confoux Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sur les Routes de Provence Cornillon-Confoux, 8 août 2021-8 août 2021, Cornillon-Confoux. Sur les Routes de Provence 2021-08-08 – 2021-08-08

Cornillon-Confoux Bouches-du-Rhône Cornillon-Confoux Les Ensembles en Résidence – Promotion 2021

Duo Reflet duo de piano

Duo Petrouchka duo de piano

Trio Zarathoustra trio avec piano

Degas Piano Quartet quatuor avec piano

Quatuor Magenta quatuor à cordes et Vincent Mussat piano Au cœur de villes et villages du département, les Ensembles en Résidence proposent des concerts gratuits permettant à un large public de découvrir la musique de chambre sous un autre jour. +33 4 90 50 43 17 http://www.cornillonconfoux.fr/ Les Ensembles en Résidence – Promotion 2021

