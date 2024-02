Sur les routes de l’Orne, à la découverte de Pierre Honoré Chadaigne Saint-Germain-de-Martigny, samedi 18 mai 2024.

Sur les routes de l’Orne, à la découverte de Pierre Honoré Chadaigne Saint-Germain-de-Martigny Orne

Comment découvrir un coin de l’Orne ? Grâce au peintre alençonnais du 19ème siècle, Pierre Honoré Chadaigne !

L’église de Saint-Germain-de-Martigny dispose d’une toile et de peintures murales réalisées par ce peintre. Découvrez une église entièrement peinte, illuminée pour cette occasion.

Une exposition présentera les œuvres de cet artiste dont l’atmosphère et les similitudes se retrouvent dans plusieurs églises de la région, comme à la chapelle de l’hôpital de Mortagne ou à Pré-en-Pail, et constituent ainsi un circuit pittoresque et remarquable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:30:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Eglise

Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie patrimoinestgermaindemartigny@gmail.com

