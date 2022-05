Sur les rives du Lac de Tolerme Gorses, 25 juin 2022, Gorses.

Sur les rives du Lac de Tolerme Gorses

2022-06-25 11:30:00 – 2022-06-25

Gorses Lot Gorses

samedi 25 juin

accueil 20h30 autour d’un camion guinguette : prendre un peu de temps pour se rencontrer et se mettre en

éveil, entre chiens et loups avant le début du spectacle HYPHES

vers 21h30. Un rendez-vous du soir sous la houlette du Festival “Les nuits des Forêts” : HYPHES de la Cie

tadam-Art’zimut (pour tout public) : un spectacle déambulatoire chorégraphique, poétique et sonore pour 12

danseur.se.s d’une durée de 45′).

Le peuple des HYPHES invite les spectateurs (munis de casques audio), à convoquer leur imaginaire, à

tisser des liens entre des cultures et des hommes et à se reconnecter au vivant, spécifiquement avec le

végétal par l’entremise de l’arbre(Prévoir une lampe de poche)

Dimanche 26Juin 2022

11h30: accueil pour un pique-nique champêtre dans les sous-bois (chacun amène son manger) et vers

13h30, amenez un dessert qu’on pourra partager

14h à 17h : Propositions (balades, ateliers, jeux découvertes, sieste musicale ou ne rien faire) : Inscription

et répartition du public sur place

– Sieste musicale par Lot’Harpes avec Valérie Mazeyrie et ses élèves. Yeux ouverts ou fermés, assis ou allongés, c’est un voyage assuré, paisibleet musical (plusieurs harpes) au pays des 1001 légendes, vers les côtes d’Irlande, de Bretagne mais aussi sous les cieux plus ensoleillés d’Espagne et d’Amérique du Sud

– Balade lecture de paysages avec Hervé Covès, ingénieur agronome, spécialiste des champignons micorhyziens et Charles Cosneau-Taddei, formateur et accompagnateur de projets en permaculture. Changer de regard sur ce qui nous entoure et comprendre comment notre environnement peut s’adapter au changement climatique.

Comment accompagner ce mouvement ? Comment participer à la régénération des sols, des forêts, des prairies ? Au delà des aspects techniques et agronomiques, il s’agit de repenser notre lien à la nature sauvage et notre place dans l’écosystème.

– Balade découverte de la sylviculture irrégulière avec un forestier. Le lac du Tolerme est entouré de bois de chênes, de hêtres, de charmes et de résineux qui apporte doucement leur ombre sur les sentiers du Lac. Mais quelles sont les grandes différences entre ces arbres ? Comment poussent-ils et comment peut-on intervenir pour préserver l’équilibre entre un paysage naturel, une production de bois, un accueil de la biodiversité et de nos balades et moments de détente.

– Activités ludiques pour les plus petits avec leur famille : animés par l’association La Solidaire de Comiac

17h30 : spectacle HYPHES de la Cie Etadam-Art’zimut : 45′ tout public

Entrée à Libre participation

Une invitation à découvrir la forêt proche de chez soi et rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent.

Expériences de nature, actions collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs engagés ou des scientifiques…

Manifestation dans le cadre du festival les Nuit des forêts

+33 5 65 40 31 26

