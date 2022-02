Sur les rails – par la Cie Lombric Spaghetti – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sur les rails – par la Cie Lombric Spaghetti – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 19 mars 2022, Nantes. 2022-03-19 Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Horaire : 16:30 17:20

Gratuit : non Spectacle Sur les rails : 12 € / 8 € réduitouForfait samedi 19 mars 2022 : 32 €(Spectacle Jacqueline et Marcel à 15h ou 17h30 + spectacle Sur les rails à 16h30 + concert Tempo Tempo à 21h)Billetterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante. Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté…Un trio acrobatique et musical qui mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés. Durée : 50 min. Public : Tout public à partir de 7 ans Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

