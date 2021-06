« SUR LES RAILS » – COMPAGNIE LOMBRIC SPAGHETTI (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

« SUR LES RAILS » – COMPAGNIE LOMBRIC SPAGHETTI (COULEURS PARASOL) 2021-07-07 – 2021-07-07

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon

Acrobatie – Tout public – Dans la limite des places disponibles.

Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté… Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés, et de la musique live.

Spectacle d’acrobatie au Théâtre de Verdure !

mairie@ancenis-saint-gereon.fr +33 2 40 83 87 00 http://www.ancenis-saint-gereon.fr/

