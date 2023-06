Jazz sur les quais Sur les quais Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 4 août 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

« Irène AMATA Jazz Quartet » sera à l’affiche de l’édition 2023 de « Jazz sur les Quais » (04 Août, 20h30).

Après les Haricots Rouges, Christian Morin, d’autres grands noms du jazz de la scène française, le festival de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt perpétue son histoire, continue son aventure.

Buvette toute la journée. Réservations des billets uniquement sur place..

Sur les quais

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



the « Irène AMATA Jazz Quartet » will be on the bill for the 2023 edition of « Jazz sur les Quais » (August 04, 8.30pm).

After the Haricots Rouges, Christian Morin and other big names on the French jazz scene, the Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt festival continues its history and adventure.

Refreshment bar all day. Ticket reservations only on site.

« Irène Amata Jazz Quartet » estará en el cartel de la edición 2023 de « Jazz sur les Quais » (04 de agosto, 20.30 h).

Después de los Haricots Rouges, Christian Morin y otros grandes nombres de la escena jazzística francesa, el festival de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt continúa su historia y su aventura.

Bar durante todo el día. Reserva de entradas in situ.

« Irène AMATA Jazz Quartet » wird auf dem Programm der Ausgabe 2023 von « Jazz sur les Quais » (04. August, 20.30 Uhr) stehen.

Nach den Haricots Rouges, Christian Morin und anderen großen Namen der französischen Jazzszene setzt das Festival in Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt seine Geschichte fort und führt sein Abenteuer weiter.

Getränkeausschank den ganzen Tag über. Kartenreservierungen nur vor Ort.

