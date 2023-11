Le parcours de dégustation Sur les quais Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le parcours de dégustation Sur les quais Bordeaux, 27 juin 2024, Bordeaux. Le parcours de dégustation 27 – 30 juin 2024 Sur les quais Entrée libre. Pass Dégustation : 23 € (tarif spécial prévente disponible en ligne). Bordeaux Fête le Vin, c’est un festival 100% local en accès libre avec des animations tout au long des quais ! Pour profiter au maximum de cet événement phare, quoi de mieux que quelques dégustations ?

Venez découvrir et explorer le monde du vin en vous baladant dans le village des appellations. Rencontrez les viticulteurs et vignerons sur leur pavillon dont voici la liste : Le Pavillon des Côtes : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs, Sainte-Foy, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg et Graves de Vayres ;

Le Pavillon des Graves et des Sauternes ;

Le Pavillon Mouton Cadet – Baron Philippe de Rothschild ;

Le Pavillon des Vins du Médoc ;

Le Pavillon des vins de Nouvelle-Aquitaine ;

Le Pavillon des Vins Frais de Bordeaux ;

Le Pavillons des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs Rouges ;

Le Pavillon Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac. Pour vivre à 100% l’expérience Bordeaux Fête le Vin, commandez votre Pass Dégustation ! L’incontournable Pass Dégustation Via la billetterie ou directement sur place, obtenez votre Pass Dégustation pour profiter de 11 dégustations réparties sur les différents pavillons des Appellations. Sur les quais Quais, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/billetterie.html?o=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00

2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00

2024-06-30T11:00:00+02:00 – 2024-06-30T23:00:00+02:00

