Gironde Visites des Grands Voiliers Sur les quais Bordeaux, 27 juin 2024 09:00, Bordeaux. Visites des Grands Voiliers 27 – 30 juin 2024 Sur les quais Sur réservation. Que serait Bordeaux Fête le Vin sans ses grands voiliers ? Sans cette invitation au voyage et à la découverte ? Sans cette trace de l’histoire qui permet de plonger aux origines du vin ?

En 2024 à nouveau de grands voiliers d’exception seront de la fête ! Des navires de légende le long des quais Pour ressentir l’ondulation de la Garonne sous ses pieds, faire glisser les nœuds marins entre ses mains, entendre le craquement de la coque à chaque pas ou tout simplement en apprendre plus sur la navigation… des visites seront organisées pendant 4 jours. Programme à venir. Sur les quais Quais, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/la-fete-sur-les-quais/grands-voiliers.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T18:00:00+02:00

2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T18:00:00+02:00

2024-06-30T11:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

