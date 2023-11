Le Village Gastronomique : repas 100% locaux Sur les quais Bordeaux, 27 juin 2024, Bordeaux.

Tous les jours, du 27 au 30 juin et de 11h à 23h, venez manger un morceau dans le village gastronomique de Bordeaux Fête le Vin !

Entre foodtrucks et bodegas, choisissez ce qui vous fait plaisir. Des plats réalisés sur place et à base de produits 100% locaux vous attendent.

Une offre de restauration complète qui fera voyager les gourmets aux quatre coins de la région, du Bassin d’Arcachon au Pays basque en passant par les Landes, ou encore la Corrèze.

Autant de saveurs à retrouver chez les producteurs et artisans dans les food trucks et les bodegas pour jouer les accords mets-vins.

Sur les quais Quais, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

