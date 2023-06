Démonstration de construction de tonneau avec la Tonnellerie Nadalié Sur les quais Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Démonstration de construction de tonneau avec la Tonnellerie Nadalié 24 et 25 juin Sur les quais Entrée libre.

A l’occasion de Bordeaux Fête le Vin, la Tonnellerie Nadalié, fidèle partenaire de l’événement, installera ses barriques sur les quais et fera découvrir son métier grâce à des démonstrations de Tonnellerie (le samedi et dimanche).

La Tonnellerie Nadalié attache une importance capitale au transfert des savoirs. Bordeaux Fête le Vin est donc l’occasion pour la Tonnellerie Nadalié de faire découvrir sa passion et son cœur de métier : l’alliance du vin et du bois, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

RDV les 24 & 25 juin de 11h à 19h !

Sur les quais Quais, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T19:00:00+02:00

2023-06-25T11:00:00+02:00 – 2023-06-25T19:00:00+02:00

