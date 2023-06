Voilier – Visite du Santa Maria Manuela Sur les quais Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux.

Le 4-mâts goélette portugais Santa Maria Manuela propose des voyages à la voile interactifs et respectueux de l’environnement.

Santa Maria Manuela a été lancé le 10 mai 1937, à Lisbonne, au Portugal. Entre 1937 et 1993, il a transporté des milliers de marins vers Terre-Neuve et le Groenland à la poursuite de la morue, le poisson le plus recherché par le peuple portugais. La vie à bord était rude. Les marins devaient faire face à des conditions froides et exiguës sous les ponts et, au-dessus, au froid glacial des vents du nord, aux tempêtes fréquentes et aux longues heures passées à pêcher dans les mers périlleuses des Grands Bancs dans de petites embarcations.

Visitez ce grand voilier de légende aux côtés de son équipage.

Horaires des visites

Vendredi 23 juin : 11H15 > 16H45 (départ toutes les 30 minutes)

Samedi 24 juin : 11H15 > 16H45 (départ toutes les 30 minutes)

Dimanche 25 juin : 11H15 > 16H45 (départ toutes les 30 minutes)

Infos pratiques

Sur inscription

Durée : 30 minutes

Billetterie en ligne et sur place

Tarif : 5 €.

Sur les quais Quais, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T11:15:00+02:00 – 2023-06-23T16:45:00+02:00

2023-06-25T11:15:00+02:00 – 2023-06-25T16:45:00+02:00

