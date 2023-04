1900 au Croisic Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

1900 au Croisic Sur les quais 44490 Le croisic, 26 juillet 2023, Le croisic. 1900 au Croisic Mercredi 26 juillet, 16h00 Sur les quais 44490 Le croisic Gratuit: 0 1 900 au Croisic sera un défilé de personnes costumées, calèches et vieilles voitures sur les quais du Croisic. Passage par la Maison de retraite pour terminer place Dinan vers 18 h 00 où un orchestre nous attendra et une ambiance « guinguette ». Les cafés alentour ayant installé des tables… Les curieux pourront boire, se restaurer, danser et passer un bon moment. Sur les quais 44490 Le croisic Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « artetanimation44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.art-et-animations.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/1900-au-croisic-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

