1900 au Croisic Sur les quais 44490 Le croisic, 26 juillet 2023, Le croisic.

1900 au Croisic Mercredi 26 juillet, 16h00 Sur les quais 44490 Le croisic Gratuit: 0

1 900 au Croisic, le programme :

– 16h30 : déambulation sur les quais et l’hôpital : personnes costumées, orgue de Barbarie, carrioles et véhicules anciens.

– 18h00 : guinguette au Mont-Esprit avec orchestre et restauration.

Sur les quais 44490 Le croisic Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « artetanimation44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.art-et-animations.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/1900-au-croisic-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T16:00:00+02:00 – 2023-07-26T22:30:00+02:00

2023-07-26T16:00:00+02:00 – 2023-07-26T22:30:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE