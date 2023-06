Fête de la musique Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic, 21 juin 2023, Le croisic.

Fête de la musique Mercredi 21 juin, 16h00 Sur les quais 44490 Le croisic Gratuit: 0

Fixée le 21 juin, jour du solstice d’été venez découvrir la fête de la musique du Croisic.

Différents groupes locaux se produiront dans les rues du Croisic. Orgue de barbarie, chorale et chants de marins sont aux rendez-vous.

Programme en cours d’élaboration.

Sur les quais 44490 Le croisic Sur les quais 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-musique-le-croisic-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-22T02:00:00+02:00

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-22T02:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE