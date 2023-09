Fête du Terroir et des traditions Sur les places et dans les rues du Bugue Le Bugue, 8 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Fête du Terroir au Bugue ! Pour cette occasion, plusieurs animations gratuites sont prévues dans toute la ville. Réserver votre repas le midi (menu à 25€)..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Sur les places et dans les rues du Bugue

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête du Terroir in Le Bugue! Several free events are planned throughout the town. Book your lunch (menu at 25?).

¡Fiesta del terruño en Le Bugue! Para celebrar la ocasión, se han programado varios actos gratuitos por toda la ciudad. Reserve su almuerzo (menú a 25?).

Fête du Terroir in Le Bugue! Zu diesem Anlass sind in der ganzen Stadt mehrere kostenlose Animationen geplant. Reservieren Sie Ihr Mittagessen (Menü für 25?).

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère