“Sur les pas d’un samouraï” | Lecture théâtralisée Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

“Sur les pas d’un samouraï” | Lecture théâtralisée Bibliothèque nationale et universitaire, 14 mai 2022, Strasbourg. “Sur les pas d’un samouraï” | Lecture théâtralisée

Bibliothèque nationale et universitaire, le samedi 14 mai à 20:00

Lecture théâtralisée : Deux comédiennes de la compagnie « Au Même Instant » vous proposent une visite immersive de l’exposition Samouraïs, guerriers et esthètes. Lors de cette lecture, trois textes vont entrer en résonance et se répondre : Eloge de l’ombre de Jun’ichirō Tanizaki, Bushido, L’âme du Japon d’Inazo Nitobe et Shibumi, de Trevanian.

Entrée libre, sur inscriptions

Lecture théâtralisée : Deux comédiennes de la compagnie « Au Même Instant » vous proposent une visite immersive de l’exposition Samouraïs, guerriers et esthètes. Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Bibliothèque nationale et universitaire Adresse 6 place de la République 67000 strasbourg Ville Strasbourg lieuville Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Departement Bas-Rhin

Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

“Sur les pas d’un samouraï” | Lecture théâtralisée Bibliothèque nationale et universitaire 2022-05-14 was last modified: by “Sur les pas d’un samouraï” | Lecture théâtralisée Bibliothèque nationale et universitaire Bibliothèque nationale et universitaire 14 mai 2022 Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin