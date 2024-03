Sur les pas d’un ouvrier bastidien du XIXème Place de stalingrad Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

Sur les pas d’un ouvrier bastidien du XIXème Voyagez sur la rive droite de Bordeaux et remontez le temps pour découvrir la quartier de la Bastide au XIXème siècle ! Samedi 16 mars, 10h00 Place de stalingrad Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Voyagez sur la rive droite de Bordeaux et partez à la rencontre de Louis, tout droit sorti de la deuxième moitié du XIXe siècle. Après la réunion des deux rives par le Pont de Pierre, l’arrivée de la gare d’Orléans et son annexion à la ville de Bordeaux, la rive droite s’industrialise rapidement. Jeune ouvrier chez Gustave Carde et Fils, Louis nous guide à travers son quartier : qu’est-il devenu dans notre paysage contemporain ?

[Visite théâtralisée, animée par Annie Entressangle, guide conférencière]

Durée : 1h30

Départ : RDV sur la place Stalingrad

Arrivée : Darwin.

Place de stalingrad Place de Stalingrad Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/visite-guidee-sur-les-pas-d-un-ouvrier-bastidien-du-xixeme »}]

visite visite guidée

Annie Entressangle