Sur les pas du Bergmaennel, le lutin des mines de pétrole de Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn, 14 août 2022, Merkwiller-Pechelbronn.

2022-08-14 14:30:00 – 2022-08-14 16:30:00

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn

EUR Suivez Christine Fischbach, une conteuse, et partez ensemble à la recherche du Bergmaennel, ce lutin des mines bien connu des mineurs de l’époque. Le Gnome des mines de pétrole osera-t-il se montrer et vous révélez ses secrets ? Peut-être vous racontera-t-il les histoires du temps passé où il était l’ami des mineurs. Histoires, contes et anecdotes entraineront votre imaginaire dans ce monde souterrain mystérieux, comme si vous y étiez !

Suivez Christine Fischbach et partez ensemble à la recherche du Bergmaennel, ce lutin des mines bien connu des mineurs de l’époque.Histoires, contes et anecdotes entraineront votre imaginaire dans ce monde souterrain mystérieux, comme si vous y étiez ! Sur inscription.

+33 3 88 80 91 08

