Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Sur les pas d’Henry IV en Béarn Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Sur les pas d’Henry IV en Béarn Lescar, 14 avril 2022, Lescar. Sur les pas d’Henry IV en Béarn Lescar

2022-04-14 09:30:00 – 2022-04-14

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar EUR 100 100 Du 11 au 15 avril, 5 jours de conférences et de visites en Béarn: le 14 avril: 09h30-12h00 : Henri IV : » la construction d’une Nation, au-delà des religions. »

Intervenante : Anne-Marie Cocula, Professeur d’Histoire à l’Université de Bordeaux

Protestant d’origine et de confession, Henri IV s’est converti au catholicisme pour devenir Roi de France (« Paris vaut bien une messe » !)

– Après-midi (retour vers 18h30) : Déjeuner-dégustation dans le vignoble de Jurançon – visite de la Cathédrale de Lescar Du 11 au 15 avril, 5 jours de conférences et de visites en Béarn: le 14 avril: 09h30-12h00 : Henri IV : » la construction d’une Nation, au-delà des religions. »

Intervenante : Anne-Marie Cocula, Professeur d’Histoire à l’Université de Bordeaux

Protestant d’origine et de confession, Henri IV s’est converti au catholicisme pour devenir Roi de France (« Paris vaut bien une messe » !)

– Après-midi (retour vers 18h30) : Déjeuner-dégustation dans le vignoble de Jurançon – visite de la Cathédrale de Lescar +33 6 73 55 06 40 Du 11 au 15 avril, 5 jours de conférences et de visites en Béarn: le 14 avril: 09h30-12h00 : Henri IV : » la construction d’une Nation, au-delà des religions. »

Intervenante : Anne-Marie Cocula, Professeur d’Histoire à l’Université de Bordeaux

Protestant d’origine et de confession, Henri IV s’est converti au catholicisme pour devenir Roi de France (« Paris vaut bien une messe » !)

– Après-midi (retour vers 18h30) : Déjeuner-dégustation dans le vignoble de Jurançon – visite de la Cathédrale de Lescar Bachy

Lescar

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Ville Lescar lieuville Lescar