Sur les pas d’Henri IV Pont-Remy, 25 juin 2022, Pont-Remy.

2022-06-25 – 2022-06-26

Pont-Remy 80580 Pont-Remy

12 12 Fête historique (médiévale et Renaissance) sur les pas d’Henry IV L’association de sauvegarde du Château de Pont Rémy ouvre les grilles pour une fête historique le 25 et 26 juin

Au programme : Joutes équestres, son et lumière, combats, danses, campements…

contact@chateau-pont-remy.com +33 3 22 27 12 07 https://www.chateau-pont-remy.com/

@Association du Château de Pont-Rémy

