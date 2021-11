Sur les pas d’Henri IV en Béarn Esquiule, 10 avril 2022, Esquiule.

Sur les pas d’Henri IV en Béarn Maison Althabe Lieu-dit Luro Esquiule

2022-04-10 – 2022-04-15 Maison Althabe Lieu-dit Luro

Esquiule Pyrénées-Atlantiques

EUR 300 300 Le père de la France moderne – Au-delà des religions, la naissance d’une Nation

La région du « bien-vivre »

5 jours de conférences et visites.

Pourquoi Henri IV?

• Le souvenir d’Henri IV est intimement lié à sa région d’origine, le Béarn, dont c’est devenu un symbole. Au-delà de sa légende, il est intéressant de connaître qui il était vraiment, comment il est devenu roi et quel est

son héritage.

• Notre ambition est de démystifier « le bon roi » : sortir des clichés pour redécouvrir pourquoi et comment son

règne a marqué notre histoire, façonné l’identité de notre pays, contribué à son unité et à son ouverture au

monde moderne, et enfin en quoi ses choix ont pu répondre à des enjeux toujours d’actualité.

