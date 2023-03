Sur les pas d’Eugénie, 21 avril 2023, Compiègne .

Sur les pas d’Eugénie

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

2023-04-21 – 2023-04-23

Compiègne

Oise

Adeptes de culture et de nature, réservez votre week-end des 22 et 23 avril !

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à l’édition 2023 du rassemblement de cavaliers et meneurs intitulé « Sur les pas d’Eugénie ».

Une belle manière de découvrir l’univers de l’Impératrice, à travers l’architecture, la forêt, les chevaux, et les festivités compiègnoises !

L’occasion également de célébrer l’ouverture de la salle des harnais tout juste rénovés du célèbre Château de Compiègne

Cavalier.e.s et meneurs.neuses !

Le Comité Départemental d’Equitation de l‘Oise est heureux de vous inviter à participer à l’édition 2023 du rassemblement intitulé « Sur les pas d’Eugénie. Cette manifestation est organisée en collaboration avec l’association française d’attelage, l’association des amis du musée de la voiture du château de Compiègne, l’association régionale d’attelage de Picardie et le cercle d’attelage du Compiégnois.

Vendredi 21 avril

Toute la journée accueil des participants sur le parking attenant aux boxes du stade équestre.

Pour ceux qui le souhaitent un premier parcours en forêt d’une dizaine de kilomètres sera proposé à partir de 14h30

Samedi 22 avril

Accueil des participants sur le parking attenant aux boxes du stade équestre.

A 9h00 briefing des participants

A partir de 9h30 départ des participants sur la route Eugenie depuis les écuries, traversée du grand parc. Halte aux étangs de Saint Pierre.

A 11h30 visite du pavillon Eugénie ouvert pour la circonstance.

A la suite pique-nique. Possibilité de le commander via le formulaire d’inscription

A partir de 13h30 retour vers Compiègne

A partir de 15h00 présentation des attelages participants sur la place d’arme de Compiègne devant le péristyle du château. A la suite retour aux écuries par le grand parc.

A partir de 18h00 remise des plaques et des flots à chaque participant par les officiels. A la suite vin d’honneur et diner des régions et des nations, chaque participant pouvant proposer ses spécialités culinaires.

Dimanche 23 Avril

A 10h00 visite du musée de la voiture avec en particulier les salles des harnais rénovées.

A la suite cocktail dans la salle nature du château de Compiègne pour fêter les 30 ans de l’association des amis du musée de la voiture et du tourisme. Remise des prix spéciaux pour les attelages de tradition.

A partir de 14h00 départ des participants pour une promenade en forêt les amenant à la maison forestière du Vivier Corax et retour par le carrefour du Puit du Roi.

