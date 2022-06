Sur les pas des pèlerins Borce Borce Catégories d’évènement: Borce

Pyrénées-Atlantiques

Sur les pas des pèlerins Borce, 3 juillet 2022, Borce. Sur les pas des pèlerins

Borce Pyrénées-Atlantiques

2022-07-03 09:30:00 – 2022-07-03 Borce

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Rencontre et marche culturelle entre le Béarn et l’Aragon sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Commentaires sur les étapes de Borce, Etsaut, passerelle humalayenne, chemin de la mâture, fort du Portalet, animé par les Gaitiers de Chaca.

