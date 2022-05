Sur les pas des Guérilleros Buzy Buzy Catégories d’évènement: 64260

Buzy

Sur les pas des Guérilleros Buzy, 10 juillet 2022, Buzy. Sur les pas des Guérilleros Buzy

2022-07-10 – 2022-07-10

Buzy 64260 EUR 0 0 Tout au long du chemin, découvrez la combativité

des Résistants lors d’un hommage aux victimes

du massacre du 17 juillet 1944. Participez à

cette marche facile d’accès ponctuée par les

commentaires des membres de l’association Terres

de Mémoire(s) et de Luttes. Café d’accueil et pot de l’amitié offerts par

l’association et la mairie. Animation labellisée Eté Ossalois et Pays d’Art et d’Histoire +33 6 83 41 75 05 Tout au long du chemin, découvrez la combativité

dernière mise à jour : 2022-05-21

