Sedan

Sur les pas des écrivains Office de Tourisme, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Sedan. Sur les pas des écrivains

Office de Tourisme, le samedi 17 juillet à 10:30

Les faits marquants de l’histoire de Sedan gravés à jamais dans la littérature française sous la plume de Victor Hugo notamment. Cette visite ne manque pas d’aborder certains auteurs locaux ayant écrit sur la ville. Rdv devant l’OT, 15 place d’Armes.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

Le point de vue d’écrivains sur la ville de Sedan. Office de Tourisme 15 place d’Armes 08200 Sedan Sedan Ardennes

2021-07-17T10:30:00 2021-07-17T12:00:00

