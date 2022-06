SUR LES PAS DES CHEVALIERS Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains Catégories d’évènement: 57480

Sierck-les-Bains

SUR LES PAS DES CHEVALIERS Sierck-les-Bains, 25 juin 2022, Sierck-les-Bains. SUR LES PAS DES CHEVALIERS Sierck-les-Bains

2022-06-25 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-25

Sierck-les-Bains 57480 Sierck-les-Bains 16 EUR Marchez dans les pas des braves chevaliers au travers un paysage bucolique ! Après avoir traversé le plateau de l’Altenberg et succombé à la beauté de ses paysages, votre effort sera récompensé. Que diriez-vous d’une petite restauration dans une ambiance médiévale, soleil couchant, au cœur de la résidence d’été favorites des Ducs de Lorraine avec une vue à couper le souffle sur la Moselle ?

Alors, on n’est pas bien là ? officedetourisme@ccb3.fr +33 3 82 83 74 14 http://www.troisfrontierestourisme.com/ Sierck-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57480, Sierck-les-Bains Autres Lieu Sierck-les-Bains Adresse Ville Sierck-les-Bains lieuville Sierck-les-Bains Departement 57480

Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 57480 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sierck-les-bains/

SUR LES PAS DES CHEVALIERS Sierck-les-Bains 2022-06-25 was last modified: by SUR LES PAS DES CHEVALIERS Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 25 juin 2022 57480 Sierck-les-Bains

Sierck-les-Bains 57480