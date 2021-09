Mézin Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne, Mézin Sur les pas des bouchonniers Musée du liège et du bouchon Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Musée du liège et du bouchon, le samedi 18 septembre à 14:00

Partez à la découverte du patrimoine Mézin ! Au programme : – 14h-18h : ouverture du musée, entrée gratuite, pass saniatire obligatoire. – 14h30 : visite des bouchonneries de la ville, départ du musée. – 16h00 : visite théâtralisée du musée par le Cie la Patte de Lièvre.

Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte du patrimoine Mézin ! Musée du liège et du bouchon Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin Mézin Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

