Découverte du nouvel espace ; L’ensemble du site se dévoilera alors à vous. En effet, de 42 pierres debout, c’est aujourd’hui plus de 520 menhirs qui sont répertoriés. Cette découverte complète la visite des Menhirs de Monteneuf. En présence de l’archéologue en charge des recherches sur l’archéosite des Menhirs de Monteneuf, découvrez le nouvel espace portant sur le résultat de ces recherches. Site des Menhirs de Monteneuf Archéosite de Brocéliande – Site des Menhirs de Monteneuf, 56380, Monteneuf Monteneuf Morbihan

