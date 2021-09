Bourgs sur Colagne Église Saint-Sauveur-de-Chirac Bourgs sur Colagne, Lozère Sur les pas de Urbain V au Monastier Église Saint-Sauveur-de-Chirac Bourgs sur Colagne Catégories d’évènement: Bourgs sur Colagne

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Découvrez le Monastier avec Louis, randonneur sur le GR 670, le chemin d’Urbain V menant en Avignon. Faites une halte au monastère et rencontrez son plus illustre pensionnaire, Urbain V ! Au croisement de l’Aubrac et de la vallée du Lot, plongez dans l‘histoire de ce prieuré fondé au XIe siècle. N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Découvrez le Monastier avec Louis le chemin d’Urbain V menant en Avignon ! Église Saint-Sauveur-de-Chirac Place Urbain V, 48100, Le Monastier-Pin-Moriès Bourgs sur Colagne Le Monastier-Pin-Moriès Lozère

