Fondée au VIIème siècle par Evroult, notable proche du pouvoir mérovingien, Notre- Dame-du-Bois a connu une renaissance brillante au XIème siècle. Cette époque est marquée par le séjour de personnalités d'exception, comme Orderic Vital, historien célèbre de l'église normande. L'abbaye connaît une période de grande reconstruction au XIIIe siècle dont les vestiges actuels sont le témoignage. Guide conférencière : Dominique EUDIER Lieu de rendez-vous : En haut des vestiges de l'abbaye, sur le parking en face de l'église de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois.

