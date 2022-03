Sur les pas de So Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados L’association Marche Sur les Pas de So soutient chaque année la recherche médicale avec des parcours de randonnée. Rejoignez-la samedi 2 avril à 9h à la Colline aux oiseaux pour une marche de sensibilisation au diabète.

Objectif : sensibiliser et prévenir sur le diabète aux côtés de la Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD) et de l’étude Communauté SFDT1.9h : Accueil9h30 : Départ pour une boucle de 7 km11h30 : Conférence et échanges avec la participation du Professeur Reznik, diabétologue au CHU de Caen

