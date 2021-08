Paris Bibliothèque Buffon île de France, Paris Sur les pas de Shiva : en Inde, dans la lumière d’Arunachala Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Sur les pas de Shiva : en Inde, dans la lumière d’Arunachala Bibliothèque Buffon, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Rencontre avec Élisabeth Barillé

Fascinée par l’Inde, l’écrivaine a réalisé de nombreux voyages dans ce pays où le divin est partout. Dans ce récit, elle raconte un parcours sur les traces de Shiva, le dieu des paradoxes, vers la colline sacrée d’Arunachala, dans ses légendes, ses temples, ses ashrams. En tous lieux, Shiva est porté par une quête intérieure de sens. Élisabeth Barillé sera l’invitée de la bibliothèque Buffon qu’elle fréquente régulièrement. Auteur du 5ème arrondissement, elle nous parlera de son dernier roman et de ses voyages en Inde. Charles Ficat, éditeur, animera la rencontre. Samedi 13 novembre 16h, auditorium 5è étage Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon, 75005 Paris. 01 55 43 25 25.

Réservations sur place ou par téléphone à partir du 15 octobre.

