SUR LES PAS DE SAINT ROCH, PÈLERIN BIENFAITEUR Montpellier, 16 août 2021-16 août 2021, Montpellier.

Montpellier Hérault

9 9 EUR Dans le cadre des Rencontres et Fêtes Internationales de la ville, découvrez l’histoire du bienfaiteur de la cité, certainement le Montpelliérain le plus connu au monde.

Un périple entre histoire et légende, patrimoine et spiritualité, qui vous conduira de l’église St-Roch à la porte du Pila St Gély sur les pas des pèlerins d’hier et d’aujourd’hui.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ : devant l’Eglise St-Roch, au pied du trompe l’œil

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par