Sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris. Pour le meilleur et pour l'Empire
Monnaie de Paris 11 quai de Conti
Paris 6e Arrondissement

2022-09-17 11:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la Monnaie de Paris apporte du 17 septembre au 6 mars 2022 un éclairage sur la naissance du Franc Germinal ainsi que sur les rouages de la légende napoléonienne.
EUR 12
+33 1 40 46 56 66
https://www.monnaiedeparis.fr/

