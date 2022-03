SUR LES PAS DE MAUPASSANT À FÉCAMP Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Maupassant passe une partie de son enfance à Fécamp dans la « maison de grand-mère »… La mer, le port, les pêcheurs, la vie active, colorée, odorante de la cité, l’imprègnent… Nous ferons une promenade littéraire dans les lieux qui portent encore sa trace. LES DATES : Mardi 19 juillet à 15h

Maupassant passe une partie de son enfance à Fécamp dans la « maison de grand-mère »… La mer, le port, les pêcheurs, la vie active, colorée, odorante de la cité, l'imprègnent… Nous ferons une promenade littéraire dans les lieux qui portent encore sa trace. LES DATES : Mardi 19 juillet à 15h

Mardi 16 août à 15h Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

Tarifs : 5€, 3€, gratuité pour les – de 18 ans.

