Sur Les Pas de Mahila Aix-en-Provence, 11 février 2022, Aix-en-Provence.

Sur Les Pas de Mahila Le Cube, Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille 29 Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence

2022-02-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-11 21:00:00 21:00:00 Le Cube, Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille 29 Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

De la journée culturelle riche en découvertes, couleurs et saveurs, à la projection du film documentaire inédit et prisé “Writing With Fire”, l’Inde sera au rendez-vous pour vous faire voyager tout en soutenant la cause des femmes Dalits !

On vous attend de 9h à 17h pour la journée culturelle et à 19h pour la projection du film !



Ces événements visent à récolter des fonds pour l’éducation de 3 jeunes femmes Dalits en Inde. Cela leur permettra de recevoir l’éducation nécessaire à leur indépendance et pour qu’elles puissent par la suite aider les autres femmes à avoir accès à l’éducation, paramètre très important pour l’émancipation de la femme.

contact@asc-aix.fr +33 7 80 32 37 66

