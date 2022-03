Sur les pas de Léonard de Vinci SEL, 1 avril 2022, Sèvres.

**Spectacle qui harmonise spectaulaire et moment poétique** Lors d’une visite au Louvre, Lisa, jeune artiste peintre, et son frère Léo, vont être transportés 500 ans en arrière par l’intrigante Joconde… Ce voyage fantastique et musical en pleine Renaissance italienne va être l’occasion pour eux de rencontrer et côtoyer le grand maître : Léonard de Vinci. Après cette rencontre unique, Lisa et Léo ne seront plus jamais les mêmes… Léonard de Vinci, c’est le génie dans toute sa splendeur. Peu d’hommes peuvent se targuer d’avoir autant marqué l’Histoire tant d’un point de vue artistique que scientifique. Obstination et rigueur, telle était sa devise. Petits et grands, qui n’a pas un jour rêvé de retourner Sur les pas de Léonard de Vinci ? _Présenté par : Scènes et Compagnies_ _De : Estelle Andrea_ _Mise en scène : William Mesguich_ _Avec : Julien Clément, Magali paliès, Oscar Clark et Estelle Andréa_

Tarifs : TJ : 10€ • TA : 15€ • TR : 18€ • TP : 20€ / Dès 8 ans

Spectacle musical

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine



