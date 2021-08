Sur les pas de la 2e Division Blindée du Général Leclerc – Circuit en bus Alençon – Montormel Alençon, 2 septembre 2021, Alençon.

Sur les pas de la 2e Division Blindée du Général Leclerc – Circuit en bus Alençon – Montormel 2021-09-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-02 Conseil départemental de l’Orne 27 Boulevard de Strasbourg

Alençon Orne Alençon Orne

L’histoire est au cœur des rendez-vous culturels du Département cet été. Le Conseil départemental de l’Orne invite le public à marcher sur les pas de la 2e Division Blindée du Général Leclerc, d’Alençon à Montormel, en proposant à nouveau ses visites guidées en bus. Conçues et animées par Christophe Bayard, professeur d’histoire passionné de la Seconde Guerre mondiale et président de l’association Vive la Résistance, ces rendez-vous sont au nombre de quatre et débutent le 25 juillet. Objectifs pour le Département : valoriser les lieux de mémoire et transmettre les clés de compréhension de l’histoire in situ.

Envie de (re)découvrir un pan important de l’histoire de l’Orne et de la Seconde Guerre mondiale ? Prenez date. Dimanche 25 juillet, mercredi 4 août, mardi 24 août et dimanche 29 août, le Conseil départemental de l’Orne vous propose d’emprunter les pas de la 2e DB du Général Leclerc et de découvrir les enjeux de la libération du territoire.

Au départ d’Alençon, le circuit de ces visites en bus commentées par Christophe Bayard, professeur d’histoire et de géographie passionné de la Seconde Guerre mondiale et président de l’association Vive la Résistance, passe successivement par Champfleur, la forêt d’Ecouves et Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré, Exmes. Il mène ensuite sur les lieux stratégiques de la bataille de Falaise-Chambois avant de retourner sur Alençon. Un coup de projecteur est fait sur la libération d’Alençon, première ville française à avoir été libérée sous commandement français et plus largement sur le département de l’Orne.

Ce circuit historique souligne les liens particuliers et l’attachement très fort qui unissent le Département de l’Orne au plus admiré de nos libérateurs. Il permet également de découvrir ou redécouvrir le charme du paysage normand.

Réservations / renseignements : 02 33 81 60 00

+33 2 33 81 60 00

