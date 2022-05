Sur les pas de Jeanne Office du Tourisme Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc du 26 au 29 mai. Empruntez le chemin parcouru par Jeanne d’Arc du donjou où elle a été interrogée, au palais archiépiscopal où s’est déroulé son procès jusqu’à la place du Vieux Marché, lieu de son supplice, en 1431, et ressentez la présence de cette héroïne devenue un mythe.

Tarif plein 10 € / réduit 8 €

