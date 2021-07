Montmorency Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, Val-d'Oise Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Du musée du Mont-Louis à l’Ermitage en passant la Châtaigneraie et le parc de Montmorency, le philosophe des Lumières a marqué la ville de son génie. Bien qu’il n’y ait habité que quelques années, elle porte et valorise toujours son riche souvenir. Marchez dans les pas de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency et découvrez son histoire en suivant un parcours développé dans la Ville. Livret/ plan du parcours à télécharger sur le site de la Ville ou en accès libre à l’Office de tourisme et au musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency.

