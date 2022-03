Sur les pas de François de Sales Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Sur les pas de François de Sales Les Houches, 7 juillet 2022, Les Houches. Sur les pas de François de Sales Office de Tourisme Les Houches BP 9 Les Houches

2022-07-07 09:30:00 – 2022-07-07 11:30:00 Office de Tourisme Les Houches BP 9

Les Houches Haute-Savoie EUR 5 5 Visite guidée de trois chapelles rurales de la commune en lien avec l’anniversaire des 400 ans de ce saint très populaire en Savoie. Véhicule nécessaire. Réservation obligatoire la veille à l’Office de Tourisme. 0450555062 dansletempsauxhouches@orange.fr Office de Tourisme Les Houches BP 9 Les Houches

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Office de Tourisme Les Houches BP 9 Ville Les Houches lieuville Office de Tourisme Les Houches BP 9 Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Sur les pas de François de Sales Les Houches 2022-07-07 was last modified: by Sur les pas de François de Sales Les Houches Les Houches 7 juillet 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie