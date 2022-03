Sur les pas de Flaubert Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l’Évêque Calvados Pour la date anniversaire de la sorte de “Trois contes”, cette visite a pour objectif de rappeler le lien entre la ville de Pont-l’Évêque et l’auteur à travers le prisme d’Un coeur simple, et de susciter l’envie de lire ou de relire “Trois contes”.

Les participants au fil de la découverte profiteront de commentaires patrimoniaux. Ces derniers seront suivis de lecture d'extraits de la nouvelle par Sarah, conteuse de la compagnie Faunée (Pont-Audemer).

Les participants au fil de la découverte profiteront de commentaires patrimoniaux. Ces derniers seront suivis de lecture d'extraits de la nouvelle par Sarah, conteuse de la compagnie Faunée (Pont-Audemer).

