Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe SUR LES PAS DE DENIS DARCY, ÉLÈVE ET COLLABORATEUR DE L’ARCHITECTE VIOLLET-LE-DUC – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SUR LES PAS DE DENIS DARCY, ÉLÈVE ET COLLABORATEUR DE L’ARCHITECTE VIOLLET-LE-DUC – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 17 août 2021-17 août 2021, Le Mans. SUR LES PAS DE DENIS DARCY, ÉLÈVE ET COLLABORATEUR DE L’ARCHITECTE VIOLLET-LE-DUC – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-08-17 – 2021-08-17 Place du Pré Parvis de l’église Notre-Dame du Pré

Le Mans Sarthe Partons sur les pas de Denis Darcy, élève et collaborateur de l’architecte Viollet-le-Duc.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h,sur le parvis de l’église Notre-Dame du Pré, place du Pré. Rendez vous le 17 août pour cette flânerie mancelle originale ! Partons sur les pas de Denis Darcy, élève et collaborateur de l’architecte Viollet-le-Duc.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h,sur le parvis de l’église Notre-Dame du Pré, place du Pré. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Place du Pré Parvis de l'église Notre-Dame du Pré Ville Le Mans